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Hava durumunda son verileri: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek?

#Kar#Kar Yağışı#İstanbul Kar

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı kısa sürede megakenti beyaza bürüdü, Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. Günler önce başlayan uyarılarda mart ayında başlayacak kar yağışının İstanbul'un 1987 yılından sonraki en büyük kar fırtınası olacağı iddia edilmişti. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek?

1/5Hava durumunda son verileri: İstanbulda kar yağışı kaç gün sürecek Kar yağışı ne zaman bitecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi gününe kadar yurtta kalacak. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

2/5Hava durumunda son verileri: İstanbulda kar yağışı kaç gün sürecek Kar yağışı ne zaman bitecek

İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

3/5HAVA DURUMU TAHMİNİ

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4/5BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5/5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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#Kar#Kar Yağışı#İstanbul Kar