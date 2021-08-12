Hava durumu tahminleri: Yarın Karadeniz'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren batı çevreleri, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



