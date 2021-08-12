Hava durumu tahminleri: Yarın Karadeniz'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile yağış uyarısında bulundu. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bu illerde etkili olacak. 13 Ağustos Cuma günü Marmara Bölgesi'nde ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 13 Ağustos MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya ve Malatya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Siirt, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 38°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C Parçalı bulutlu
KONYA 19°C, 28°C Parçalı bulutlu
SİVAS 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerine kadar Kastamonu çevreleri, yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 22°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 23°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren batı çevreleri, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 17°C, 33°C Parçalı bulutlu
ERZURUM 12°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 28°C Parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 24°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 21°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 24°C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı