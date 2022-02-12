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Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde olumsuz hava koşulları devam ederken yapılan tahminlere göre Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 10 derece olması ön görülürken İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yandan yarın Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yağmur etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

3/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

EGE
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

4/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

5/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

6/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -4°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

7/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu

SAMSUN 6°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu

TOKAT -1°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu

8/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -9°C, 5°C
Az bulutlu

ERZURUM -12°C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN -4°C, 3°C
Az bulutlu

9/9Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu

MARDİN 4°C, 14°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 19°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur