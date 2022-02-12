Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il 13 Şubat hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -4°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -9°C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM -12°C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN -4°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 19°C
Az bulutlu