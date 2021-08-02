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GeriGündem Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak, sıcaklar ne zaman bitecek? Orman yangını olan bölgeler için son dakika uyarı!
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Gündem
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 20:56 | 

Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak, sıcaklar ne zaman bitecek? Orman yangını olan bölgeler için son dakika uyarı!

Son dakika hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den sıcak hava uyarısında bulundu. Yurt genelinde sıcaklık değerleri ile birlikte nem oranı da yükselirken, 3 Ağustos Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öğrenildi. Orman yangınlarının devam ettiği bölgeler için de MGM'den dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı, bu sebeple orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri.

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1

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu ilçeleri, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari ile Erzurum'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

24 İL İÇİN SICAK HAVA UYARISI

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Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Yağış beklenmeyen bölgede, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

4

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

5

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

7

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu

RİZE 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari ile Erzurum'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 22°C, 38°C
Az bulutlu

ERZURUM 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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