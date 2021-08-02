Hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak, sıcaklar ne zaman bitecek? Orman yangını olan bölgeler için son dakika uyarı!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari ile Erzurum'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ 22°C, 38°C

Az bulutlu



ERZURUM 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı