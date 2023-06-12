HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (METEOROLOJİ) || 12 Haziran 2023 bugün hava nasıl olacak? Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! İl il hava durumu raporları

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "12.06.2023 Pazartesi günü Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

Yağışlar ayrıca, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de etkili olacak.