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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (METEOROLOJİ) || 12 Haziran 2023 bugün hava nasıl olacak? Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! İl il hava durumu raporları

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 10:26

Son dakika hava durumu Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış hafta sonu etkili olurken, Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarılarında bulundu. Yağışlarda ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi. 12 Haziran bugün Orta Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji yağışlardan kaynaklı ani sel ve su baskını konusunda vatandaşları uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 12 haziran 2023 Meteoroloji hava durumu tahminleri...

1/4HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (METEOROLOJİ) || 12 Haziran 2023 bugün hava nasıl olacak Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat İl il hava durumu raporları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde bu hafta perşembe gününe kadar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar bir yandan artarken, diğer yandan Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde yaşanacak olumsuz koşullara karşı tedbirli olunması gerektiği bilgileri paylaşıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporu...

2/4GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "12.06.2023 Pazartesi günü Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

Yağışlar ayrıca, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de etkili olacak.

3/4BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün Ankara'da mevzi sağanak yağış bekleniyor, yağışlar ise Perşembe gününe kadar etkisini arttırarak devam edecek. Sıcaklıklar ise hafta sonuna doğru artarak devam edecek.

4/4HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (METEOROLOJİ) || 12 Haziran 2023 bugün hava nasıl olacak Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat İl il hava durumu raporları

İstanbul'da ise Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışlar perşembe gününe kadar devam ederken, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre cuma günü yeniden yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

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