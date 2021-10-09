Hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile son dakika yağış uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Batı bölgelerde devam eden rüzgar ise Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak etkisini gösterecek. Hafta sonu hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Ekim hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
3
EGE Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AYDIN 16°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 25°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 27°C Az bulutlu
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İÇ ANADOLU Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 6°C, 26°C Az bulutlu
KONYA 12°C, 27°C Az bulutlu
6
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 17°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 6°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C Az bulutlu
VAN 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.