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Haber Giriş: 09 Ekim 2021 - 00:54 | 

Hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Batı bölgelerde devam eden rüzgar ise Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak etkisini gösterecek. Hafta sonu hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AYDIN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 25°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 27°C
Az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 6°C, 26°C
Az bulutlu

KONYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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