Hava durumu tahminleri: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile son dakika yağış uyarısı

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 17°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 15°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ 16°C, 23°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



