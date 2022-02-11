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Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, bugün Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur ile yükseklerde kar yağışının görüleceğini duyurdu. Son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise bugün (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Ağrı, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinde Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

3/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 3°C, 18°C
Parçalı v e az bulutlu

MUĞLA 1°C, 14°C
Parçalı v e az bulutlu

4/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu

5/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -6°C, 3°C
Parçalı bulutlu

6/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -6°C, 10°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

7/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

8/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -9°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

VAN -2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

9/9Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, bu akşam saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul