Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AĞRI -9°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı



ERZURUM -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA -4°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı



VAN -2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



