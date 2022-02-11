Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Şubat Cuma günü için il il uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Ağrı, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinde Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 3°C, 18°C
Parçalı v e az bulutlu
MUĞLA 1°C, 14°C
Parçalı v e az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -6°C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -6°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -9°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
VAN -2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, bu akşam saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı