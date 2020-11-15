Hava durumu tahminleri: 16 Kasım (yarın) hava nasıl olacak? MGM'den o illere sağanak uyarısı!

MGM günlük 16 Kasım hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yarın (Pazartesi) yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.