Hava durumu tahminleri: 16 Kasım (bugün) hava nasıl olacak? MGM'den o illere sağanak uyarısı!

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı