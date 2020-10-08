Hava durumu raporu 9 Ekim: Yağmur ne zaman duracak? Yarın hava nasıl olacak?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından hava durumu tahminlerine gözler çevrildi. Yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağış etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim Cuma günü için yeni uyarı yaptı. MGM'den gelen açıklamada yağmurun etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi. Peki, yarın hava nasıl? İşte, 9 Ekim İstanbul, Ankara İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Marmara Bölgesi'nin bazı kesimleri ve İstanbul'da 8 Ekim'de başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle, trafik yoğunluğunun saat 19.45 itibariyle yüzde 53 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü havanın, cuma günü parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu yer yer gök gürültülü sağanağın devam edeceğini bildirdi.
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CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahminine yer verildi
Havanın, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu yer yer gök gürültülü sağanağın devam edeceği aktarılan açıklamada, cumartesi günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağışlı geçeceği kaydedildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İzmir'de yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için yoğun çaba sarf ederken, bazı iş yerlerini su bastı.
İzmir’de öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, hemen her ilçede cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürürken, bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Çalışanlar, dükkanlara dolan yağmur sularını kendi çabalarıyla temizledi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ
İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı. Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü. Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu.
Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.
İstanbul’da bir çok noktada sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış kısa süreli de olsa Taksim Meydanı’nda etkisini gösterdi. Yağmur bulutlarının görülmesinin ardından meydan karanlığa gömülürken, kısa süre sonra sağanak yağış başladı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların çoğunlun yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.
Eminönü’nde de yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar alt geçitlere sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.