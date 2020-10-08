Hava durumu raporu 9 Ekim: Yağmur ne zaman duracak? Yarın hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı. Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü. Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu.



Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.



İstanbul’da bir çok noktada sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış kısa süreli de olsa Taksim Meydanı’nda etkisini gösterdi. Yağmur bulutlarının görülmesinin ardından meydan karanlığa gömülürken, kısa süre sonra sağanak yağış başladı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların çoğunlun yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.



Eminönü’nde de yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar alt geçitlere sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.