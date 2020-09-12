Hava durumu raporu 13 Eylül: Ankara'da hava nasıl olacak? MGM'den o illere kum fırtınası ve sağanak uyarısı
Ankara'da cumartesi günü etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. 6 kişinin hafif yaralandığı kum fırtınası olayının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kırıkkale'de 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bolu çevrelerinde de yağmur bekleniyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu.
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Ankara Haymana ve Polatlı ilçelerinde 12 Eylül'de etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. MGM'den yapılan son tahminlere göre, Ankara'nın kuzey ve batısında yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kırıkkale’de ise etkili olması beklenen kum fırtınası dolayısıyla vatandaşların tedbirli olması istendi.
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ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.
AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir "toz duvarı" olarak nitelendiriliyor.
Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.
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Ankara'da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara'nın güneyinde etkili oldu. Ankara'yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu.
Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı yarattı.
Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor.
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KIRIKKALE İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası noktasında Kırıkkaleli vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası adeta hayatı felç etmişti.
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BOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN