Hava durumu raporu 13 Eylül: Ankara'da hava nasıl olacak? MGM'den o illere kum fırtınası ve sağanak uyarısı

Ankara'da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara'nın güneyinde etkili oldu. Ankara'yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu.



Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı yarattı.



Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor.