Hava durumu nasıl olacak? Yeni hafta için Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 4°C, 16°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 7°C
Az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA 2°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA -4°C, 6°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmurlu, iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmurlu
TOKAT -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ -14°C, -2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu