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Hava durumu nasıl olacak? Yeni hafta için Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklenirken, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı 13 derece olacak. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 4°C, 16°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

3/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar yarın zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 7°C
Az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 15°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

4/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA -4°C, 6°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

5/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

6/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

7/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmurlu, iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

8/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu

MUŞ -14°C, -2°C
Parçalı bulutlu

9/9Hava durumu nasıl olacak Yeni hafta için Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı İl il 7 Şubat hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı