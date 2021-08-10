Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve diğer iller için son dakika uyarı
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcak ve nemli havalar devam ederken 11 Ağustos Çarşamba günü Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Nem oranının yükseldiği İstanbul'da da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ön görülüyor. Peki, hava durumu nasıl olacak ve yağmur yağacak mı? İşte, 11 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 25°C, 35°C Parçalı bulutlu
EDİRNE 21°C, 36°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 30°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 28°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 34°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 28°C, 40°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 32°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu çevreleri, yarın bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 29°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 29°C Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında kuvvetli, Bartın'ın doğusu, İnebolu, Karabük ile Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP 23°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 22°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN 21°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevreleri, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri, yarın kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın doğusu ve Hakkari'nin kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ 18°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 13°C, 27°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 28°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 28°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 34°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 21°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KİLİS 24°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı