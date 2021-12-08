Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarılar: İşte il il 8 Aralık hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DENİZLİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

