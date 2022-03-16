Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor



.SAMSUN 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı



TOKAT -2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı



TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



