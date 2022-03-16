Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları yükselirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 17 Mart hava durumu tahminleri.

1/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

2/13HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
br>ÇANAKKALE 6°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL 4°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 6°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

3/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C
Çok bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

4/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -2°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

6/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

7/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

.SAMSUN 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS -16°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

10/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri
11/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri
12/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri
13/13Hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur uyarısı: İşte il il 17 Mart hava durumu tahminleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak