Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! İşte il il 25 Kasım hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur ile gece saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



