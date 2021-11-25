Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! İşte il il 25 Kasım hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Kasım hava durumu uyarıları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu, Mardin dışında Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Muğla ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Kayseri, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 14°C
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 14°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur ile gece saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur ile gece saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Tunceli'nin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Tunceli'nin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı