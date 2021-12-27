Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı! İşte il il 28 Aralık hava durumu tahminleri!
Son dakika hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin salı günü yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması ön görülürken, vatandaşların da sel baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Aralık hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu