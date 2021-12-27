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GeriGündem Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı! İşte il il 28 Aralık hava durumu tahminleri!
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Gündem
Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 23:09 | 

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı! İşte il il 28 Aralık hava durumu tahminleri!

Son dakika hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin salı günü yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması ön görülürken, vatandaşların da sel baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Aralık hava durumu raporu.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

3
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

4
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

8
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -14°C, 2°C
Az bulutlu

KARS -17°C, -3°C
Az bulutlu

MALATYA -6°C, 5°C
Az bulutlu

VAN -11°C, 3°C
Az bulutlu

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 9°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT -2°C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Az bulutlu

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