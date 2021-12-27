Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı! İşte il il 28 Aralık hava durumu tahminleri!

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



EDİRNE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



