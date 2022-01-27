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Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri belli oldu. Soğuk ve yağışlı hava yurtta etkisini gösterirken, yapılan açıklamada Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren batı bölgelerde artması beklenirken, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ocak hava durumu raporu.

1/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

2/10METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ başladığında, çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara ve var olan daha güvenli yerlere bağlı olarak, o alandan çok hızlı bir şekilde ayrılmaya karar vermek gerekir. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışmak, eğer çığa yakalanmamız kesin ise veya o anda kayak yapıyor iseniz, kayak sopalarını ve kayakları çıkarıp atmak, sabit bir ağaç, kaya veya başka bir cisme tutunmaya çalışmak, kırılmış ağaç ve kaya parçalarından uzak kalmaya veya korunmaya çalışmak, ağzı sıkıca kapatmak, eğer mümkünse kafa karın altında kaldığı anda uzun süre nefesi tutmaya çalışmak, karda ses iletimi az olmasına rağmen, eğer yüzeye yakın olunduğu hissedilirse ya da öyle olabileceği varsayımını ihmal etmemek için bağırmak faydalı olabilir."

3/10HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

4/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -12°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -6°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

5/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ISPARTA -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

6/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinde güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -6°C, -3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -10°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -14°C, -7°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -14°C, -7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

7/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SİNOP 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan ile Kars'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde, bölgenin güneydoğu kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -7°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

10/10Hava durumu nasıl olacak Kar yağacak mı İşte Meteoroloji son dakika 28 Ocak hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı