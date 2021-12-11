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Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 01:52 | 

Hava durumu hafta sonu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile fırtına uyarısı: İşte Meteoroloji 11 Aralık il il uyarılar

Son dakika hava durumu uyarılarını paylaşan Meteoroloji, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da cuma akşamı fırtına kenttekilere zor anlar yaşatırken, son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü de İstanbul'da yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Aralık hava durumu raporu.

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1
İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Son tahminlere göre cumartesi günü de İstanbul'da yağış etkili olacak.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
3İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

4
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
5
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

6
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

7
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 21°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORDU 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

9
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

10
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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