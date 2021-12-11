Hava durumu hafta sonu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile fırtına uyarısı: İşte Meteoroloji 11 Aralık il il uyarılar
Son dakika hava durumu uyarılarını paylaşan Meteoroloji, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da cuma akşamı fırtına kenttekilere zor anlar yaşatırken, son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü de İstanbul'da yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Aralık hava durumu raporu.
İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Son tahminlere göre cumartesi günü de İstanbul'da yağış etkili olacak.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 21°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 21°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ORDU 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ORDU 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu