Hava durumu hafta sonu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile fırtına uyarısı: İşte Meteoroloji 11 Aralık il il uyarılar

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



DENİZLİ 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 13°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 8°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.