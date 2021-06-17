Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 17 Haziran Meteoroloji'den son dakika uyarılar
"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu günlerdir yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İşte, 17 Haziran Meteoroloji'den son dakika uyarılar...
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
2
Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
3
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
4
Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmur, İstanbul'da etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık 16 derece olacak.