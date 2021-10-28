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GeriGündem Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı! İşte il il 28 Ekim hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 02:26 | 

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı! İşte il il 28 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düştüğü Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise zirai don ön görülüyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu güneydoğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS 2°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güney kesimleri parçalı bulutlu, yarın Malatya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

KARS -3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı

VAN 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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