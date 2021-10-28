Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı! İşte il il 28 Ekim hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



