Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve zirai don uyarısı! İşte il il 28 Ekim hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düştüğü Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise zirai don ön görülüyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ekim hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 16°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 16°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 26°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 25°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu güneydoğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 17°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 15°C Parçalı bulutlu
KONYA 7°C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu
SİVAS 2°C, 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 18°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 13°C Parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 16°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 6°C, 18°C Parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 15°C Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin güney kesimleri parçalı bulutlu, yarın Malatya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 13°C Az bulutlu ve açık
KARS -3°C, 11°C Az bulutlu ve açık
MALATYA 3°C, 18°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı
VAN 2°C, 14°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu