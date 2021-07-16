Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı! MGM 16 Temmuz hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Rize'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Son hava durumu raporuna göre bugün Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları ise Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Temmuz hava durumu tahminleri.