Hava bugün nasıl olacak? 12 Kasım Perşembe il il hava durumu tahminleri! MGM'den o illere kar uyarısı!
Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından açıklandı. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından MGM'den Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı geldi. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağının bildirildiği açıklamada, İstanbul, Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu için perşembe günü yağmurun etkili olacağı duyuruldu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 12 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hava durumu değerlendirmeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son dakika tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
2
Abone Ol
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 12°C, 21°C Az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 10°C, 21°C Az bulutlu
MUĞLA 7°C, 21°C Az bulutlu
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C Az bulutlu
HATAY 11°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
3
Abone Ol
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 14°C Az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
4
Abone Ol
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKARİ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS -5°C, 8°C Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
5
Abone Ol
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.