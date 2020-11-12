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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 03:29 | 

Hava bugün nasıl olacak? 12 Kasım Perşembe il il hava durumu tahminleri! MGM'den o illere kar uyarısı!

Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından açıklandı. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından MGM'den Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı geldi. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağının bildirildiği açıklamada, İstanbul, Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu için perşembe günü yağmurun etkili olacağı duyuruldu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 12 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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Hava durumu değerlendirmeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son dakika tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK
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HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 12°C, 21°C
Az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu

HATAY 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 14°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS -5°C, 8°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 18°C
Az bulutlu

MARDİN 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 21°C
Az bulutlu

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