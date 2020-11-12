Hava bugün nasıl olacak? 12 Kasım Perşembe il il hava durumu tahminleri! MGM'den o illere kar uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



AMASYA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAKKARİ 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu



KARS -5°C, 8°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu