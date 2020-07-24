Hatıra parası nedir, nereden alınır? Darphane e mağazada yer alan Türkiye tarihindeki hatıra paralar
Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Ayasofya’nın açılışı için basılan hatıra parası akıllara Türkiye tarihindeki tüm hatıra paralarını getirdi. Peki, hatıra parası nedir, nereden alınır? Darphane e mağazada yer alan Türkiye tarihindeki hatıra paralar...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen hatıra parası satışa sunuldu. Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak bugün itibariyle piyasaya sürüldü.
Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parası basıldı.
Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.
HATIRA PARASI NEDİR?
Günümüzde kullanılan paradan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından pirinç, altın, gümüş ve bronz gibi materyallerden üretilmiş, özel günler için kültürel amaçlı kullanılması amacı ile piyasaya sürülen paralar, hatıra parası olarak bilinir.
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TBMM'nin 100. yılına özel 1 lira
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yılına ithafen hatıra paralar tedavüle girdi. Hatıra 1 liraların ön yüzü normal 1 liralar ile aynı. Arka yüzünde ise TBMM'nin ilk binası yer alıyor. Basımı yapılan gümüş ve bronz hatıra paraların satışı da sürüyor.
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Anadolu Ajansı’nın 100. Yılına özel hatırası parası
13 dilde yayın yapan ve 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren Anadolu Ajansı bu 100. yaşını kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA), 100 yıllık tecrübesiyle haberlerini servis ediyor. Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne özel "hatıra parası" basıldı.
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2019 Göbeklitepe Yılı Bronz Hatıra Parası
Darphane Göbeklitepe’ye özel para bastı! 2019 Yılı’nın Göbekitepe’ye atfedilmesinin ardından Darphane Genel Müdürlüğü hatıra olarak Göbeklitepe parası bastırdı. Bronz ve gümüş olarak 2 metal ürün olarak basılan paralar, satışa da sunuldu.
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2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı Hatıra Parası
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında darphanede 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bronz ve Gümüş Hatıra Parası basıldı. Bronz paranın nominal değerinin 2.5 TL, gümüş paranın değerinin ise 20 TL olduğu duyuruldu. Ön yüzünde Sezgin’in fotoğrafı bulunan paralar, iki yıl süre ile tedavülde kalacak ve 2021 yılına kadar tedarik edilebilecek. Yaklaşık 24 gram olan bronz paradan en fazla 5 bin ve yaklaşık 32 gram olan gümüş paradan da 2 bin adet basılacak.