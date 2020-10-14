Hatice Tusu bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu ile ilgili son dakika gelişmesi
Hatice Tusu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu’nun bulunduğu açıklandı. Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Peki Hatice Tusu’yu kim öldürdü?
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Hatice Tusu ile ilgili son dakika açıklamasında 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğünün belirlediği açıklandı. Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlının itirafı üzerine yapılan aramada kadının cesedi bataklıkta bulundu.
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HATİCE TUSU BULUNDU!
Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti. Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.