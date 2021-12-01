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Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 12:36 | 

Hatice Ekemen’in görüntüleri tepki çekmişti: Hikmet Ekemen tutuklandı mı? Validen açıklama geldi

Kocaeli’de eşi tarafından darp edildiği ileri sürülen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki Hatice Ekemen’in görüntüleri ardından birçok kişi eşi Hikmet Ekemen’in tutuklanması için yetkililere seslenmişti. Vali Seddar Yavuz, Hatice Ekemen’in durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Hikmet Ekemen tutuklandı mı?

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73 yaşındaki Hatice Ekemen, geçtiğimiz günlerde eşi Hikmet Ekemen tarafından ilaçlarını içmediği gerekçesiyle demir çubukla dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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Hatice Ekemen’in 33 yıllık eşi Hikmet Ekemen'den şiddet gördüğü ve bu nedenle akıl sağlığını kaybettiği öne sürüldü.
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da gece yarısı konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip,bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış,ardından da KADIN KONUK EVİNE yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır."
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