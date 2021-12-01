Hatice Ekemen’in görüntüleri tepki çekmişti: Hikmet Ekemen tutuklandı mı? Validen açıklama geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da gece yarısı konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları söyledi:



"Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip,bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış,ardından da KADIN KONUK EVİNE yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır."