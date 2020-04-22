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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 15:34,

Hatay'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hatay 2020 imsakiye bilgileri

İlk sahur ve iftar saatleri için araştırmalar Hatay'da da günler öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde Hatay için sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri yer alıyor. Müslümanlar bu yılın imsakiye takvimine göre, sahura kalkıp iftar sofrasına oturacak. Peki, Hatay'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Hatay 2020 imsakiye bilgileri

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81 ilin 2020 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için geri sayımını sürdüren vatandaşlar, 2020 Ramazan ayı sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur yapılacak. Peki, Hatay'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Hatay 2020 imsakiye bilgileri...

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HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1719:2420:44*
225.04.202004:1519:2420:45
326.04.202004:1419:2520:47
427.04.202004:1219:2620:48
528.04.202004:1119:2720:49
629.04.202004:0919:2820:50
730.04.202004:0819:2920:51
801.05.202004:0619:3020:53
902.05.202004:0519:3020:54
1003.05.202004:0419:3120:55
1104.05.202004:0219:3220:56
1205.05.202004:0119:3320:57
1306.05.202003:5919:3420:58
1407.05.202003:5819:3521:00
1508.05.202003:5719:3621:01
1609.05.202003:5519:3621:02
1710.05.202003:5419:3721:03
1811.05.202003:5319:3821:04
1912.05.202003:5119:3921:06
2013.05.202003:5019:4021:07
2114.05.202003:4919:4121:08
2215.05.202003:4819:4121:09
2316.05.202003:4719:4221:10
2417.05.202003:4619:4321:11
2518.05.202003:4419:4421:13
2619.05.202003:4319:4521:14**
2720.05.202003:4219:4521:15
2821.05.202003:4119:4621:16
2922.05.202003:4019:4721:17

 

TÜM İLLERİN BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4Orucun vücuda faydasını görmek için sahur ve iftarda tüketilenlere dikkat

Orucun vücuda faydasını görmek için sahur ve iftarda tüketilenlere dikkat

) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, Kovid-19'dan korunma tedbirleri arasında iki önemli etken bulunduğunu anlattı. Bunlardan birincisinin hijyen tedbirlerine özen göstermek olduğunu aktaran Bölek, ikinci unsurun ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu ifade etti.

Bölek, orucun bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahip olduğunun bilimsel araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü kontrollü bir açlık sürecinde hücrelerin yenilenme hızı artmakta ve vücuttaki kanserli hücreler gibi sorunlu hücrelerin temizlenmesini tetikleyen mekanizmalar güçlenmektedir. Ancak, vücutta detoks etkisi yaratan, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine kadar vücuda son derece yararlı etkileri olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuş olan orucun bu olumlu etkilerinden yararlanabilmek için sahurda ve iftarda tüketilenlere dikkat etmek son derece önemlidir. Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı ve sahurda en az 2-3 bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Vücudun susuz kalmaması son derece önemlidir.

Oruçlu olunan süre boyunca terlemeyle sıvı kaybına da dikkat edilmelidir. Oruçluyken ağır sporlar yapmaktan kaçınılmalı, devam edilen sporların da dozajı düşürülmelidir. Sahur öğününde uzun süre tok tutacak protein ve lif oranı yüksek gıdalarla beslenilmeye dikkat edilmelidir. Örneğin peynir, yumurta, zeytinyağı ve cevizi sahur sofrasında bulundurmaya özen gösterilmelidir. Kek, pasta, şekerleme, reçel, bisküvi gibi kan şekerini hızla yükselten gıdalar daha sonra hızlıca acıkmaya neden olacağından tüketiminden kaçınılması gereken gıdalardır."

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