Hatay'da ilk iftar saat kaçta açılacak? 2020 Hatay Ramazan imsakiyesi
2020 Ramazan ayı 23 Nisan akşamı kılınan teravih namazı ile başladı. Hatay'da ikamet eden vatandaşlar da şehirlerinde iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağını ve 2020 Ramazan imsakiyesini sorguluyor. İlk oruçları için niyetlenen Hataylılar akşam saatleri ile birlikte, saat araştırmalarına hız verdi. Peki, Hatay'da iftar saat kaçta? Bu gece sahura saat kaçta kalkılacak?
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Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Akdeniz'in en büyük kentlerinen Hatay'da ikamet eden vatandaşlar da Ramazan heyecanı yaşıyor. Ramazan boyunca oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar, sahur ve iftar saatleri ile Diyanet'in yayınladığı imsakiyeyi sorguluyor. İşte, Hatay iftar ve sahur saatleri ile 2020 Hatay Ramazan imsakiyesi...
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Hataylı vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Hataylı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Hatay'da ilk iftar 19:24'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:17 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİRamazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.