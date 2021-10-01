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GeriGündem Hatay'da eşini ve 2 çocuğunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 12:47 | 

Hatay'da eşini ve 2 çocuğunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'i (14), boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert (47), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turgay Mert'in ifadesinde, "Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

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