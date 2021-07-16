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Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 08:17 | 

Hatay yangınında son durum: Hatay'daki yangın söndürüldü mü?

Hatay yangınında son durum bölgedeki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları’ndan akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı. Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

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Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

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Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi.

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