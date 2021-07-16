Gündem Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 08:17 | 16 Temmuz 2021 - 08:17

Hatay yangınında son durum: Hatay'daki yangın söndürüldü mü?

Hatay yangınında son durum bölgedeki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları’ndan akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı. Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.