Hatay Fransız işgalinden ne zaman kurtuldu? Hatay ne zaman Türkiye’ye katıldı? Aziz dizisi izleyicileri merak ediyor

HATAY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN KATILDI?

Hatay, 1516 yılında Osmanlı Devleti sınırları içerisine girmişti. Ancak 1. Dünya Savaşı sonunda Fransızlar bölgeyi işgal etmesi ile elden çıkmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Hatay, Fransa yönetiminde olan Suriye sınırları içinde kaldı. Ancak, 1935 yılında Fransa, Hatay üzerindeki haklarını Suriye yönetimine devretti. Bunun üzerine Türkiye, Ankara Anlaşması'nın ihlal edildiğini belirtti ve bu durumu Milletler Cemiyeti'ne taşıyarak bölgenin bağımsız olması gerektiğini bildirdi.