Hatay Fransız işgalinden ne zaman kurtuldu? Hatay ne zaman Türkiye’ye katıldı? Aziz dizisi izleyicileri merak ediyor
Hatay’ın Fransız işgalinden ne zaman kurtulduğu, Aziz dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Aziz dizisi 1930’lu yıllarda geçiyor. Dizide Aziz Payidar karakteri üzerinden Hatay’da yaşanılanlar anlatılıyor. Peki, Hatay ne zaman Türkiye’ye katıldı?
Hatay’ın ne zaman Türkiye’ye katıldığı araştırılıyor. Hatay, 1516 yılında Osmanlı Devleti sınırları içerisine girmişti. Ancak 1. Dünya Savaşı sonunda Fransızlar bölgeyi işgal etmesi ile elden çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Hatay'a verdiği önemi, 'Hatay benim şahsi meselemdir.' cümlesi ile dile getirmiştir. 1939 tarihinde Hatay, oy birliğiyle Türkiye'ye katılmıştır.
HATAY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN KATILDI?
Hatay, 1516 yılında Osmanlı Devleti sınırları içerisine girmişti. Ancak 1. Dünya Savaşı sonunda Fransızlar bölgeyi işgal etmesi ile elden çıkmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Hatay, Fransa yönetiminde olan Suriye sınırları içinde kaldı. Ancak, 1935 yılında Fransa, Hatay üzerindeki haklarını Suriye yönetimine devretti. Bunun üzerine Türkiye, Ankara Anlaşması'nın ihlal edildiğini belirtti ve bu durumu Milletler Cemiyeti'ne taşıyarak bölgenin bağımsız olması gerektiğini bildirdi.
Daha sonra Milletler Cemiyeti'nin aldığı karar göre Hatay’ın iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Suriye'ye bağlı özerk bir devlet olduğu kabul edilmiştir. Fakat Fransa, Milletler Cemiyeti'nin aldığı bu kararı uygulamada isteksiz davranınca Türkiye önemli bir adım attı. 1938 yılında Türk askeri, Hatay sınırına konuşlandırıldı.
5 Temmuz 1938 günü Fransızların Hatay üzerinde hak iddia etmeleri üzerine 5000 Türk askeri Hatay'a girdi. Seçimler ile oluşturulan Hatay Meclisi, 2 Eylül 1938'de toplanarak bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçildi. 29 Haziran 1939 tarihinde de Hatay, oy birliğiyle Türkiye'ye katılmıştır.
5 Temmuz 1938 günü Fransızların Hatay üzerinde hak iddia etmeleri üzerine 5000 Türk askeri Hatay'a girdi. Seçimler ile oluşturulan Hatay Meclisi, 2 Eylül 1938'de toplanarak bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçildi. 29 Haziran 1939 tarihinde de Hatay, oy birliğiyle Türkiye'ye katılmıştır.