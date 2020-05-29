Hatay Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Cuma namazı için detayları yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay'da Cuma namazı kılınacak olan camiler hakkında il müftlüğü aracılığıyla bazı bilgiler verdi. Hatay'da camilere gelmeden önce abdest alınması gerektiği ve hava durumunun müsait olması halinde cami avlusunda namaz kılınacağı için seccade bulundurulması hususu, vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, Hatay'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve namaza gelmeden önce uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hatay'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Hatay'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Hatay'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
HATAY'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
Hatay'da hangi camilerde namaz kılınabildiğini görebilmek için lütfen alttaki linke tıklayınız.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin yeniden ibadete açılma sürecini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle ibadete, kademeli olarak bugün Cuma namazıyla başlanacağını söyledi.
3
Abone Ol
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.
Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
4
Abone Ol
"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."
Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.