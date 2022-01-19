Hatay, Adana, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Hatay, Adana, Osmaniye kar tatili bilgileri..

OSMANİYE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü Yüz Yüze Eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.