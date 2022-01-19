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Hatay, Adana, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Hatay, Adana, Osmaniye kar tatili bilgileri..

#Hatayda Okullar Tatil Mi#Adanada Okullar Tatil Mi#Osmaniyede Okullar Tatil Mi

Okulların tatil olup olmadığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Hatay, Adana, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi sorusu, bugün valilik kararıyla 1 günlüğüne tatil olan okullar dolayısıyla merak edildi. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, yarın için de merak edilmeye başlandı. Peki, yarın Hatay, Adana, Osmaniye'de okullar tatil mi olacak? İşte, 3 il için konu hakkında bazı detaylar

1/4Hatay, Adana, Osmaniyede yarın okullar tatil mi 20 Ocak Hatay, Adana, Osmaniye kar tatili bilgileri..

Hatay, Adana, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi sorusu, 20 Ocak Perşembe gününe okulların tatil olma ihtimalini sorgulayan öğrenciler tarafından gündemde tutuluyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi açısından okullar Hatay, Adana, Osmaniye'de tatil edilmişti. Peki, Hatay, Adana, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi olacak? İşte, valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları

2/4OSMANİYEDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ

OSMANİYE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü Yüz Yüze Eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

3/4HATAYDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Hatay'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

4/4ADANADA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik açıklamasında, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Adana'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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