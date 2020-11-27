Hastanın entübe olması ve ‘entübe etmek’ ne demek? İşte entübe teriminin anlamı

Entübe işlemi yapılır, çünkü hasta hava yollarını koruyamaz, yardım almadan kendi kendine nefes alamaz veya her ikisini birden yapar. Bunun nedeni, anestezi almaları ve ameliyat sırasında kendi başlarına nefes alamamaları veya yardım almadan vücuda yeterli oksijen sağlamak için çok hasta veya yaralanmış olmaları olabilir.