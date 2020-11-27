Hastanın entübe olması ve ‘entübe etmek’ ne demek? İşte entübe teriminin anlamı
Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte hayatımıza giren terimlerden biri de entübe oldu. ‘Hastanın entübe olması’, ‘entübe hasta sayısı’, ‘entübe etmek’ terimlerinin sık sık medyada yer alması ardından vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, hastanın entübe olması ve ‘entübe etmek’ ne demek?
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1
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Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için COVID-19 sözlüğü hazırladı. Sağlık Bakanlığının COVID-19'la ilgili bilgilendirmelerinin yer aldığı web sayfasında yer alan sözlükte salgınla ilgili sık kullanılan 80 kelime ve bunların anlamı yer aldı. Sözlükte entübasyon teriminin anlamına da yer verildi.
2
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Entübasyon, solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemidir.
3
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Entübe işlemi yapılır, çünkü hasta hava yollarını koruyamaz, yardım almadan kendi kendine nefes alamaz veya her ikisini birden yapar. Bunun nedeni, anestezi almaları ve ameliyat sırasında kendi başlarına nefes alamamaları veya yardım almadan vücuda yeterli oksijen sağlamak için çok hasta veya yaralanmış olmaları olabilir.
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ENTÜBE HASTA ANLAMI NEDİR?
Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.