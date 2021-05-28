Hastane girişinde dehşet saçtı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre H.A. (20) ve akrabası Ş.A. (27) motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle, Muhammet D.'yi (24) bacağından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Olayda yaralanan Muhammet D. yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye götürülürken, 1 saat sonra hastaneye gelen H.A. ve Ş.A., seyir halindeki motosikletten acil servisi önünde bekleyen Muhmmet D. ve yakınlarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri, güvenlik görevlisi ve Muhammet D.'nin 2 akrabası yaralandı. 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.