Hastalıkla savaşan ünlü şarkıcı: Kaç ayım kaldığı umurumda değil, her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum

'NE KADAR ÖMRÜM KALDIĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUM Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Harding kitabında, "geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazdı. Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti. Harding kitabında şu satırlara da yer verdi "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım. Ama şu an olaylara bakışım böyle."