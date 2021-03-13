Hastalıkla savaşan ünlü şarkıcı: Kaç ayım kaldığı umurumda değil, her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum
Geçen yılın yaz aylarında kansere yakalandığını duyuran bir zamanların ünlü müzik grubu Girls Aloud'un eski üyesi Sarah Harding, hastalıkla mücadelesini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini kısa süre önce piyasaya çıkan kitabında anlattı.
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'BANA KULAK VERİN'
38 yaşındaki Harding'in Hear Me Out (Bana Kulak Verin) adlı kitabı, bir anlamda ünlü şarkıcının "kanser günlüğü" niteliğinde. Hastalığını başlarda gözlerden uzak tutan ancak daha sonra sosyal medyadan açıklayan Sarah Harding, satırlarında bütün duygu ve düşüncelerini açıkça anlatıyor.
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'GERÇEK SARAH'YI ANLATMAK İSTEDİM'
Harding, geçen ayın son haftasında yaptığı sosyal medya paylaşımında kitabının çıktığını duyurarak amacının "gerçek Sarah Harding'i anlatmak olduğunu" belirtti. Gösteri dünyasının bütün o pırıltısı içinde gerçek kişiliğinin kaybolduğunu belirten Harding "tek unutulanın o gerçek Sarah olduğunu vurguladı ve "Sizden bütün istediğim ona kulak vermeniz" diyerek paylaşımını bitirdi.
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'NE KADAR ÖMRÜM KALDIĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUM
Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Harding kitabında, "geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazdı. Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti. Harding kitabında şu satırlara da yer verdi "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım. Ama şu an olaylara bakışım böyle."
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'BİLDİĞİM ŞEKİLDE TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'
Sarah Harding, bütün arkadaşlarının katılacağı, herkesi bir arada görebileceği bir parti düzenlemeyi umut ettiğini de ekledi. Ünlü şarkıcı " Sanırım herkesi, bütün arkadaşlarımı son bir kez bir arada görebileceğim bir parti isterim. Bildiğim şekilde onlara teşekkür ve veda etmek için" diye satırlarını sürdürdü.
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HASTALIK İLERLEDİ
Sarah Harding iki göğsünün de alındığını ve hastalığın tedavisi için kemoterapi gördüğünü de anlattı. Ancak, beyninden ya da omurgasından kaynaklanan başka bir tümör bulunduğunu da ekledi. Harding, bunun, hastalığının kötüleştiği anlamına geldiğini de ifade etti. Meme kanserine yakalanan Sarah Harding, bugüne kadar tedavi sürecini de gözlerden uzak tutmuştu. Fakat geçtiğimiz yılın ağustos ayında sosyal medya hesabından kendisini takip edenlere seslenerek hastalığı hakkında bilgi verdi.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDUBir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren grubun üyelerinden biri, kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirtti. Ancak hastalıkla elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını ifade etti. Bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren grubun üyelerinden biri, kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirtti. Ancak hastalıkla elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını ifade etti.
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GEÇEN YIL MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU
2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden 38 yaşındaki Sarah Harding, kanserle savaştığını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram paylaşımı yapan sonra da bugüne kadar sosyal medyada görünmeyen Harding, kötü haberi vermek için geri döndü.
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'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'
Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.
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2020'NİN İLK DÖNEMİNDE MEME KANSERİNE YAKALANDI
Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."
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DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNİ FARK ETTİM
Harding "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı. Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm."
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HAYRANLARINA SESLENDİ
Harding bu şekilde kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etme şansı bulduğunu anlattı. Sarah Harding "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Ardından da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek hepsinin "birer kahraman" olduğunu belirtti.
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BAŞARILI MÜZİK GRUBU
Girls Aloud, 2002 yılında ITV1 kanalındaki Popstars: The Rivals adlı yetenek yarışmasında kurudu. Grupta Sarah Harding'in yanı sıra Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts ve Kimberley Walsh yer alıyordu.