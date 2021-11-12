Gündem Nuray BABACAN / ANKARA Haber Giriş: 12 Kasım 2021 - 07:00 | 12 Kasım 2021 - 07:00

Hastaların çoğu genç ve aşısız

Pandemiyle ilgili yapılan son durum saptamalarına göre, hastaneye başvuranlar arasında genç ve aşısız hastalar çoğunlukta. 12 yaş üzeri 14 milyon kişinin sırası geldiği halde aşı yaptırmadığı, 4-5 milyon civarındaki göçmenlerin de eklenmesi durumunda rakamın 20 milyona dayanacağı yorumları yapılıyor.