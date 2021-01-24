Hastalar tek tek incelendi… Korona sonrası en çok bu etkiler kalıyor
Eskişehir Şehir Hastanesi 'Koronavirüs Sonrası İzlem Merkezi'nde 1 ayda 500'e yakın koronavirüs atlatmış hasta kontrolden geçirildi. Merkezde yapılan incelemelerde koronavirüsü yenmiş kişilerde halen eklem ağrısı ve halsizlik gibi şikayetin devam ettiğini anlatan Dr. Bildirici, "Genelde çok yaygın olan gezici eklem ağrıları, genel bir halsizlik ve yorgunluk semptomunu hastalarımızın çok önemli bir kısmı tarif ediyor. Diğer taraftan, yoğun bakıma girmeyip serviste yatan hastalarımızın da yüzde 20’sinde, yoğun bakımda yatan hastalarımızın da yüzde 10’unda bir solunum güçlüğü şikayetine rastlıyoruz. İlginç bir şey daha var, özellikle ileri yaş grubunda her 4- 5 hastada bir genelde uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik semptomlara da denk gelebiliyoruz.'' dedi.