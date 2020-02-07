Hasta almaya giden ambulanstakilere saldırı girişimi
İstanbulGaziosmanpaşa'da yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, bir hasta için yola çıkarılan ambulansın önünden çekilmeyerek aracından inip hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Çevredekiler sürücüye engel olarak onu otomobiline tekrar bindirdi. Olay anları ambulansın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada hastanın ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksi ile hastaneye götürüldüğü iddia edildi.