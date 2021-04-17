Hasankeyf-2 köprüsü nerede, özellikleri nedir?

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı törenle gerçekleştirilmesi planlanıyor.



AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.