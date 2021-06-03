Hasan Saltık kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? Hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın biyografisi hakkında bilgiler
Hasan Saltık'ın hayatı ve biyografisi vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Kalan Müzik'in kurucusu olan Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakan Hasan Saltık 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı. Aynı zamanda MÜYAP Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan Saltık, Klasik Türk Müziği’nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin en nadide örneklerini yayımladığı albümlerle yaşadığımız coğrafyanın ses atlasını ortaya çıkardı. Peki, Hasan Saltık kimdir? İşte, Hasan Saltık'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından sanat camiası adeta yasa boğuldu. Sanatçılardan Hasan Saltık'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajları yağdı. Kalan Müzik şirketinin sahibi Hasan Saltık İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda küçük bir barakada kurduğu şirketiyle oluşturduğu 340 CD’lik ses arşivi, onu dünyanın en saygın müzik yayıncılarından biri haline getirmişti. Çok sayıda ödül alan Saltık, 1998’de kemancı Cihat Aşkın'ın ‘Minyatürler’iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.
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HASAN SALTIK KİMDİR?
Hasan Saltık, 1964, Hozat, Tunceli'de dünyaya geldi. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği’nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.
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Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.
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Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998’de kemancı Cihat Aşkın'ın ‘Minyatürler’iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.