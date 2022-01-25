Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Koçak O Ses Türkiye yolculuğunu anlattı!

HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 birincisi Hasan Koçak, 23 yaşında ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Aslen Artvinli olan ve O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran genç yarışmacı “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyla sahneye çıkmıştı.



Performansı ile dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran Hasan Koçak Oğuzhan Koç’u seçmişti.