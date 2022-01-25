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Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Koçak O Ses Türkiye yolculuğunu anlattı!

#Hasan Koçak#Hasan Koçak O Ses Türkiye#Hasan Koçak Kimdir

Bir sezon boyunca birbirinden güçlü seslerin yarıştığı O Ses Türkiye birincisi HAsan Koçak olmuştu. Çaldığı tulumla izleyenlerden tam not alan Hasan Koçak katıldığı 2.Sayfa programında yaşadıklarını anlattı. Peki, O Ses Türkiye kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Hasan Koçak hakkında merak edilenler...

1/3Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli Hasan Koçak O Ses Türkiye yolculuğunu anlattı

Binlerce yarışmacı arasından seçilerek O Ses Türkiye finaline adını yazdıran Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak şampiyonluk macerasını canlı yayında anlattı. Birinci olmayı beklemediğimi söyleyen Koçak, sosyal medyada çıkan 'Tulum çalarak birinci oldu' eleştirilerine de yanıt verdi.

2/3ÖNCESİNİ YOK SAYMAK OLUR

"ÖNCESİNİ YOK SAYMAK OLUR"

Hasan Koçak, tulum çaldığı için şampiyon olduğunu söyleyenlere, 'Tulum çalmadan söylediğim şarkılara haksızlık olur. Rock şarkı da söyledim, Karadeniz şarkıları da söyledim. Bu öncesini yok saymak olur" dedi.

3/3HASAN KOÇAK KİMDİR

HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 birincisi Hasan Koçak, 23 yaşında ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Aslen Artvinli olan ve O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran genç yarışmacı “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyla sahneye çıkmıştı.

Performansı ile dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran Hasan Koçak Oğuzhan Koç’u seçmişti.

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