Hasan Can Kaya: 'Sıfır talep' görüyordum ünlü olduktan sonra kadınların tavrı değişti!
Hakan Gence’nin “Sıkı Muhabbet” adlı YouTube programına Hasan Can Kaya konuk oldu. Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programda yoksulluktan ‘sınıf atlama’ya uzanan başarı hikâyesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi. Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası” filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, “Kıvanç’ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalışanlar oldu” dedi.
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İşte Hasan Can Kaya'nın hayat hikayesi...
Uzun yıllar kamera arkasında çalışan Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' projesiyle pandemi döneminin yıldızı oldu. İlk kez çıktığı Harbiye Açık Hava gösterisinde biletleri yok sattı, dijital platformlarda en çok izlenen program oldu. Peki kimdir bu Hasan Can Kaya... Bu kadar kısa sürede adını nasıl bu kadar çok kişiye duyurdu, onun ki bir peri masalı hikayesi miydi?
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İLK GÖSTERİLERİMDE 3-4 KİŞİ İZLİYORDU
“Benim ki bir peri masalı hikayesi değildi. Önce kamera arakasında çalıştım, sonra senaristlik yaptım bilindik işler de var 'Bir Kadın Bir Erkek' gibi... Çok eskiden Leman Kültür Sanat Beşiktaş'ta stand-up gösterileri yapıyordum. 3-4 kişiyle başladığım gösteriler 40-50'lere çıktı. Kulaktan kulağa yayıldı. Çok büyük özgüven yaptım orada! Sıfırdan başlayıp çok büyük kitle edinmek stand-up yapıp salon doldurmak çok zor. “
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2018 yılından itibaren kendi kariyeri için proje yazamaya başlayan Kaya, bu kararını şu sözlerle ifade etti; “Yazar olarak çalıştığım yerden istifa ettim ve kişisel projeler hazırladım. Bunlardan bir tanesi 'Konuşanlar'dı. 'Konuşanlar'ı 2016 yılında yazmıştım ama reddedilmişti. 'Tutmaz' diyorlardı.”
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YAPILMIŞI YAPMAYI SEVMİYORUM
Türkiye'de daha önce tutmuş bilindik şov programlarının dışına çıktığını belirten komedyen, 'ben mizahçı olarak daha önce yapılmış şeylerden hiç heyecanlanmıyorum. İki şey vardır; iyi fikir ve iyi uygulamak. Benim için bir fikrin daha önce hiç yapılmamış olması gerekiyor... Daha önce metin yazarlığı yaptım. O Talk Show'ların bazılarında iyi bir ünlü konuk gelince programlar iyi oluyordu sansasyonel bir ünlü gelmediğinde programlar vasat oluyordu. Ben de 'bunun önüne nasıl geçebiliriz, öyle bir formül olmalı ki konuğa bağlı olmamalı. Program sürekli kendini içinde yenilemeli' diye düşünüyordum. 2012 Şubat ayında böyle bir şey yazdım. Demo çektik çok da gülündü. Ama çok gülmelerine rağmen kabul etmediler. Nedenini de daha önce yapılmamış olmasıydı.' ifadelerini kullandı.
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Yapımcılar tarafından kabul görmeyen Konuşanlar'ı 2018 yılında yeniden hayata geçirmeye karar veren Kaya, yönetmen Sultan San ile bir araya geldi ve projenin çekimlerine başladı. Daha küçük bir prodüksiyonla başladıkları Konuşanlar üçüncü bölümden sonra hedefine ulaştı ve Youtube trend'ler listesinde ilk sıraları aldı.
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BABAM PAZARLAMACIYDI
Yaptığı gösterilerde çocukluğunun Güngören'de geçtiğini her fırsatta söyleyen Kaya, babasını girişimci olarak tanımlıyor. 'Ticareti beceremeyen ama sürekli yeni fikir deneyen bir adamdı. Akrabaların tabiriyle 'el iyisi' bir adamdı. Kendi kuşağındaki temiz ilişkileri bugünün ticari ilişkilerinde arıyordu. Babam zaman zaman işsiz kalan, zaman zaman da ümit vadeden girişimleri olan bir adamdı. Sabit bir işi yoktu ama en uzun yaptığı iş pazarlamaydı. Ağzı çok laf yapıyordu.’
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Ailesinin asla gerçekçi bulmadığı hayalleri olan Kaya, ablasını aktivist olarak tanımlıyor. Ev hanımı olan annesi ise evin en akıllıca hareket edeniymiş…
Lise yıllarında çok neşeli bir çocuk olduğunu söyleyen komedyen, ‘Bütün problemlerde gülen, eğlenen evde sinir bozan bir çocuktum. Deli gibiydim. ‘Bu çocuk normal değil’ gözüyle bakıyorlardı.’ ifadelerini kullandı.
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ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTIM
Kendisi üniversiteyi birinci sınıfta bırakmış ama bıraktığına değil asıl başladığına pişman olmuş. Çünkü orada ve onun için harcadığı zamanı kendi projeleri için harcasa kendi için daha iyi şeyler yapabileceğini söylüyor.
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Güngören’de doğup büyüyen ve yoksul bir geçmişten deldiğini sahnede sık sık dillendiren Kaya, evi geçindirme sorumluluğuyla küçük yaşta tanışmış… Ama bu zorlukların kendisine çok şey kattığını da söylemeyi ihmal etmiyor Kaya…
“Güngören'de giriş katta oturduk 10 sene. Ondan önce de en üst katta oturuyorduk, ev akıyordu. Bu süreçte mizah benim tek çıkış yolumdu.”
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ÖZEL ŞOFÖRÜM YOK
“Artık iyi para kazanıyorum. Yatlar katlar değil tabii ki... Lüks tutkunu olan bir adam değilim. Konforlu yaşamayı tabii ki seviyorum. Benim parayla ilgili en büyük ihtirasım bu meslekte daha iyi şeyler yapmakla ilgili. Özel şoförüm yok. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak. Tutabilirim ama birine bir şeyler yaptırmayı sevmiyorum.”
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Kadınlar hakkında da samimi açıklamalarda bulunan komedyen, ‘Ben neredeyse sıfır talep görüyordum. Önce reddediliyordum, ikinciye ısrar ederek sevgili oluyordum. Komedyen olmadan önce de çok güldürüyordum kızları ama bu onlarla çıkmama yetmiyordu. ‘Kadınlar güldükleri erkeklerden hoşlanır’ diye bir şey var o durum aslında farklı. ‘Kadınlar hoşlandıkları erkeklere gülerler’ mesela çok yakışıklı bir adam çok kötü bir şaka yapsın hepsi gülmekten yere yatar sen yılın şakasını yap kimse umursamaz’ sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
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ÜNLÜ OLDUKTAN SONRA KADINLARIN TAVRI DEĞİŞTİ
Kadınlar konusunda hayata üç sıfır geriden başladığını söyleyen Kaya, komik olduğunu kabul ediyor ve kız arkadaşlarını gösterilerden sonra ayarladığını dile getiriyor. ‘Amatör sahnelerde güldürdüğüm gün o kızı ayarladım ayarladım bir gün sonra ayarlama şansım sıfıra iniyor. Kız arkadaşlarımın hepsiyle sahneden sonra tanışmışımdır.’
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Ama ünlü olduktan sonra da çevresindeki kadınların tavırları da bir hayli değişmiş. Hiç ilgisizlikten aşırı ilgi durumuna geçmiş komedyen! İlgilere karşı ‘teşekkür eden’ Kaya ‘benim başım bağlı’ diye talepleri geri çeviriyor! “Sosyal medyada gelen mesajları fotoğrafları anlatmak bana göre ayıp! Bir kadının asıldığını anlatan adam bana ‘denyo’ gibi geliyor!
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KIVANÇ'IN YANINDA EŞYA GİBİ DURUYORDUM
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde çok kısa bir süre sahne alan Kaya, Kıvanç Talıtuğ’un yanında eşya gibi kaldığını söylüyor. ‘Beni fark etmeyip üstüme basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalıştılar’
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Büyük çıkış yakaladığı Youtube videolarını kaldırdıktan sonra eleştiri oklarını üstüne çekmişti Kaya… O süreci geride bırakan komedyen ‘çok çalışırsan her şeyin lehine dönüşeceğine inanıyorum’ diyor…
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Hasan Can Kaya: Maddi Olarak Sınıf Atladım | Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet