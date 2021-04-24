Hasan Can Kaya: 'Sıfır talep' görüyordum ünlü olduktan sonra kadınların tavrı değişti!

YAPILMIŞI YAPMAYI SEVMİYORUM Türkiye'de daha önce tutmuş bilindik şov programlarının dışına çıktığını belirten komedyen, 'ben mizahçı olarak daha önce yapılmış şeylerden hiç heyecanlanmıyorum. İki şey vardır; iyi fikir ve iyi uygulamak. Benim için bir fikrin daha önce hiç yapılmamış olması gerekiyor... Daha önce metin yazarlığı yaptım. O Talk Show'ların bazılarında iyi bir ünlü konuk gelince programlar iyi oluyordu sansasyonel bir ünlü gelmediğinde programlar vasat oluyordu. Ben de 'bunun önüne nasıl geçebiliriz, öyle bir formül olmalı ki konuğa bağlı olmamalı. Program sürekli kendini içinde yenilemeli' diye düşünüyordum. 2012 Şubat ayında böyle bir şey yazdım. Demo çektik çok da gülündü. Ama çok gülmelerine rağmen kabul etmediler. Nedenini de daha önce yapılmamış olmasıydı.' ifadelerini kullandı.