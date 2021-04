Hasan Can Kaya: 'Sıfır talep' görüyordum ünlü olduktan sonra kadınların tavrı değişti!

İşte Hasan Can Kaya'nın hayat hikayesi... Uzun yıllar kamera arkasında çalışan Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' projesiyle pandemi döneminin yıldızı oldu. İlk kez çıktığı Harbiye Açık Hava gösterisinde biletleri yok sattı, dijital platformlarda en çok izlenen program oldu. Peki kimdir bu Hasan Can Kaya... Bu kadar kısa sürede adını nasıl bu kadar çok kişiye duyurdu, onun ki bir peri masalı hikayesi miydi?