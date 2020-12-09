Hasan Ali Toptaş kimdir, kaç yaşında? İşte Hasan Ali Toptaş'ın kitapları
Gündemde yer alan haberler ardından Hasan Ali Toptaş’ın hayatı ve kitapları bir kez daha merak konusu oldu. Sosyal medyada yazar Hasan Ali Toptaş’la ilgili atılan bir tweet ardından 20’ye yakın kadın, yaşadıkları taciz ve cinsel saldırıya varan olayları anlattı. Peki, Hasan Ali Toptaş kimdir, kaç yaşında? İşte Hasan Ali Toptaş'ın kitapları...
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Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.
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1994'te Gölgesizler adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.
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HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI
Beni Kör Kuyularda Ben Bir Gürgen Dalıyım Kuşlar Yasına Gider Gölgesizler Yalnızlıklar Bin Hüzünlü Haz Heba Uykuların Doğusu Ölü Zaman Gezginleri Geçmiş Şimdi Gelecek Harfler ve Notlar Gecenin Gecesi Sonsuzluğa Nokta Kayıp Hayaller Kitabı Ben Bir Gürgen Dalıyım Gecenin Gecesi