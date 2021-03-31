Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım
Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan ve en son paylaşımını Ağustos 2020'de yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim sosyal medyaya geri döndü. Verdiği aranın nedenini de açıkladı.
Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim"
ÜNLÜLER NEREDEN MEZUN?
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
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BİZ BU YOLA DÜN ÇIKMADIK
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