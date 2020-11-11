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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 13:52 | 

Sözünü sakınmadan söyledi: Harry'yi harcadılar!

 İngiliz kraliyet ailesindeki "kardeşler gerilimi" bitmek bilmiyor. Hatta aileyi yıllar boyunca yakından takip eden bazı uzmanlara göre uçurum sanıldığından daha derin.

Backgrid UK

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1SON GELİŞMELER KANIT GÖSTERİLDİ
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SON GELİŞMELER KANIT GÖSTERİLDİ

Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere savaşlarda hayatlarını yitiren ya da yaralanan ordu mensuplarının onuruna düzenlenen Anma Günü'nde yaşananlar da bunun kanıtı olarak gösterildi.

2TAM KADRO ORADAYDI, BİR KİŞİ EKSİKTİ
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TAM KADRO ORADAYDI, BİR KİŞİ EKSİKTİ

Geçtiğimiz pazar günü Londra'da düzenlenen Anma Günü'ne İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tam kadro katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere tahta yakın olan bütün üyeler törende yer aldı.

3AİLESİNDEN BİR İSTEKTE BULUNDU
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AİLESİNDEN BİR İSTEKTE BULUNDU

Bu yılın mart ayında eşi Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ise törende yoktu. Basına yansıyan haberlere göre Harry, ailesinden kendisi adına Londra'daki anıt mezara bir çelenk konulmasını istedi.

4İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİLER
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İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİLER

Fakat bu istek, ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi. Bunun üzerine de Prens Harry ile Meghan Markle da bir fotoğrafçı eşliğinde Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip çelenk ve çiçek bıraktı.

5UZMANA GÖRE GERİLİM GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA
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UZMANA GÖRE GERİLİM GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA

Bu durum da ailede yaşanan gerilimin, dışarıdan göründüğünden çok daha derin olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Bunu ileri sürenlerden biri de Battle of Brothers adlı kitabın yazarı Robert Lacey.

6ÖNEMLİ BİR MESAJ
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ÖNEMLİ BİR MESAJ

Lacey'in ileri sürdüğüne göre Prens Harry'nin kendi adına çelenk konulması isteğinin geri çevrilmesi, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William tarafından verilen önemli bir mesaj.

7SÖZÜNÜ SAKINMADI
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SÖZÜNÜ SAKINMADI

Robert Lacey'in ileri sürdüğüne göre bu isteğin reddedilmesi Charles ve William'ın Harry'yi ailenin "feda edilebilir, harcanabilir" üyesi olarak görmeleri.

8HİÇBİR ŞEY GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL
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HİÇBİR ŞEY GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL

Bunu ileri süren Lacey, iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu da olup bitenlerin bizim düşündüğümüzden çok daha kötü durumda olduğunun göstergesi. Eğer her şey gösterilmeye çalışıldığı gibi mükemmel olsaydı, Harry'nin istediği gibi onun adına bir çelenk konulması sorun çıkarmazdı."

9ATTIĞI KÖPRÜLERİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR
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ATTIĞI KÖPRÜLERİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Lacey'in iddiasına göre Harry, ailesiyle arasındaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak bu son gelişmeye bakılırsa ailesi buna henüz hazır değil.

10HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Sunday Times'a konuşan bir kaynak Harry'nin artık ailenin üyesi olmadığının ve resmi bir görevi bulunmadığının farkında olduğunu belirtip "Ama kendi adına çelenk konulma isteğinin reddedilmesinin onu çok derin bir hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

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