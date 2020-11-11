Sözünü sakınmadan söyledi: Harry'yi harcadılar!

HİÇBİR ŞEY GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL Bunu ileri süren Lacey, iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu da olup bitenlerin bizim düşündüğümüzden çok daha kötü durumda olduğunun göstergesi. Eğer her şey gösterilmeye çalışıldığı gibi mükemmel olsaydı, Harry'nin istediği gibi onun adına bir çelenk konulması sorun çıkarmazdı."