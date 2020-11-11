Sözünü sakınmadan söyledi: Harry'yi harcadılar!

İngiliz kraliyet ailesindeki "kardeşler gerilimi" bitmek bilmiyor. Hatta aileyi yıllar boyunca yakından takip eden bazı uzmanlara göre uçurum sanıldığından daha derin.
Backgrid UK
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SON GELİŞMELER KANIT GÖSTERİLDİ
Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere savaşlarda hayatlarını yitiren ya da yaralanan ordu mensuplarının onuruna düzenlenen Anma Günü'nde yaşananlar da bunun kanıtı olarak gösterildi.
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TAM KADRO ORADAYDI, BİR KİŞİ EKSİKTİ
Geçtiğimiz pazar günü Londra'da düzenlenen Anma Günü'ne İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tam kadro katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere tahta yakın olan bütün üyeler törende yer aldı.
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AİLESİNDEN BİR İSTEKTE BULUNDU
Bu yılın mart ayında eşi Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ise törende yoktu. Basına yansıyan haberlere göre Harry, ailesinden kendisi adına Londra'daki anıt mezara bir çelenk konulmasını istedi.
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İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİLER
Fakat bu istek, ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi. Bunun üzerine de Prens Harry ile Meghan Markle da bir fotoğrafçı eşliğinde Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip çelenk ve çiçek bıraktı.
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UZMANA GÖRE GERİLİM GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA
Bu durum da ailede yaşanan gerilimin, dışarıdan göründüğünden çok daha derin olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Bunu ileri sürenlerden biri de Battle of Brothers adlı kitabın yazarı Robert Lacey.
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ÖNEMLİ BİR MESAJ
Lacey'in ileri sürdüğüne göre Prens Harry'nin kendi adına çelenk konulması isteğinin geri çevrilmesi, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William tarafından verilen önemli bir mesaj.
7
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SÖZÜNÜ SAKINMADI
Robert Lacey'in ileri sürdüğüne göre bu isteğin reddedilmesi Charles ve William'ın Harry'yi ailenin "feda edilebilir, harcanabilir" üyesi olarak görmeleri.
8
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HİÇBİR ŞEY GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL
Bunu ileri süren Lacey, iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu da olup bitenlerin bizim düşündüğümüzden çok daha kötü durumda olduğunun göstergesi. Eğer her şey gösterilmeye çalışıldığı gibi mükemmel olsaydı, Harry'nin istediği gibi onun adına bir çelenk konulması sorun çıkarmazdı."
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ATTIĞI KÖPRÜLERİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Lacey'in iddiasına göre Harry, ailesiyle arasındaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak bu son gelişmeye bakılırsa ailesi buna henüz hazır değil.
10
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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Sunday Times'a konuşan bir kaynak Harry'nin artık ailenin üyesi olmadığının ve resmi bir görevi bulunmadığının farkında olduğunu belirtip "Ama kendi adına çelenk konulma isteğinin reddedilmesinin onu çok derin bir hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.