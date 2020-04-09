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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 10:34, /

Harry'yi bekleyen tehlike: Aciz, çaresiz, beceriksiz

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve 31 Mart'ta resmi olarak işlemleri tamamlanan Prens Harry ve eşi Meghan Markle yeni bir hayata başlamak üzere ABD'ye gitti. Herkes onların ne yapacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, finansal bağımsızlıklarını nasıl kazanacaklarını merak ederken Prens Harry'yi sıradan bir insan olarak belirsiz bir hayat bekliyor.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS

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1ZORLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

ZORLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Eski bir kraliyet yazarı olan Duncan Larcombe, yeni hayatında Harry'yi bekleyen bir tehlikeyi gündeme getirdi. Tecrübeli yazar, hiç bilmediği bir hayata adım atan, üniversite eğitimi yani belirli bir mesleği de olmayan Harry'nin bu yeni hayata alışmakta zorlanacağını ileri sürdü.

2GÖLGEDE KALABİLİR

GÖLGEDE KALABİLİR

Larcombe, Harry'nin,  eşi Meghan Markel'ın gölgesinde kalabileceğini de sözlerine ekledi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olan Harry, bu yüzden dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren ilgi odağıydı. 

3ÇARESİZ VE ACİZ HİSSEDEBİLİR

ÇARESİZ VE ACİZ HİSSEDEBİLİR

Larcombe'un Closer dergisine verdiği demece göre özellikle de ülkesinin corona virüs salgınıyla boğuştuğu şu dönemde Harry, ailesinin yanında olamadığı, onlara destek veremediği için kendini çaresiz ve aciz hissedebilir.

4AİLE ÖZLEMİ

AİLE ÖZLEMİ

"Harry, üniversite eğitimi almadı, ordu ve yardım vakıflarında etkinlik göstermenin ötesinde bir mesleki deneyimi de yok" diyen Larcombe "Harry'nin ailesini her zamankinden daha fazla özleyeceğini ve çaresiz hissedebileceğini" belirtti. 

5SUDAN ÇIKMIŞ BALIK

SUDAN ÇIKMIŞ BALIK

Harry'nin bilmediği, bambaşka bir hayada atım attığı belirten yazar, bu yüzden kendini sudan çıkmış balık gibi hissedeceğini de vurguladı. 

6KANADA YERİNE ABD

KANADA YERİNE ABD

 31 Mart'ta kraliyet ailesinden resmi olarak da ayrılan Harry ve Meghan'ın daha önce hayatlarını kuracakları iddia edilen Kanada yerine ABD'ye, Los Angeles'a taşındıkları ortaya çıkmıştı. 

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