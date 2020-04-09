Harry'yi bekleyen tehlike: Aciz, çaresiz, beceriksiz

ZORLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR Eski bir kraliyet yazarı olan Duncan Larcombe, yeni hayatında Harry'yi bekleyen bir tehlikeyi gündeme getirdi. Tecrübeli yazar, hiç bilmediği bir hayata adım atan, üniversite eğitimi yani belirli bir mesleği de olmayan Harry'nin bu yeni hayata alışmakta zorlanacağını ileri sürdü.