Harry ve Meghan'ın Oprah röportajının 'gizli' amacı ortaya çıktı: İçimde kocaman bir boşluk oluştu
İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrılan ve görevleriyle birlikte bazı unvanlarını da bırakan Prens Harry ile Meghan Markle'ın gündemi sarsan Oprah Winfrey röportajının ardındaki motivasyon konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu arada Prens Harry'nin yakında yayınlanan bir kitap için yazdığı ön sözün de bu iddiaları desteklediği yorumları yapıldı.
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ÇARPICI SÖZLERİN ARDINDAKİ GERÇEK NEYDİ?
Bu iddiaya göre Harry ile Meghan, çarpıcı iddialarda bulundukları ve daha önce basına yansıyan bazı olayları kendi açılarından gündeme getirdikleri bu röportajı belli bir amaç için verdi. Bu amaç da ilk başlarda sanıldığı gibi para değildi. Zaten Meghan da röportaj sırasında bu konudan söz etti.
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PERDE ARKASIYLA İLGİLİ İDDİALAR
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajının perde arkasıyla ilgili olarak iddialarla bulunan bir kaynak, çiftin daha önce bazı dijital TV platformlarıyla yaptığı milyon dolarlık anlaşmaları hatırlatarak "Amaçları şu an üzerinde çalıştıkları programın tanıtımı için hazırlık yapmak" diye konuştu.
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BİR BELGESEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Röportajın yayınlandığı CBS kanalında çalışan bir kaynak adını vermeden, Harry ile Meghan'ın, şu sıralarda üzerinde çalıştıkları ve bir dijital platformda ekrana gelecek olan ruh sağlığı belgeselinin tanıtımı için bir zemin hazırladıklarını öne sürdü. Aynı kaynak Markle'ın Oprah röportajı sırasında da "Harry ve ben ruh sağlığı konusunda bir belgesel hazırlıyoruz" sözlerini de buna kanıt olarak gösterdi.
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GÜÇLÜ VE DUYGUSAL BİR RÖPORTAJ
Kaynak iddiasını "Bu çok üstü kapalı bir söz etme. Ancak Winfrey ve sahibi olduğu Harpo Productions'ın bu programın editoryal kontrolü üzerinde söz sahibi olduğunu düşünürsek yabana atılacak bir durum da değil" diyerek sürdürdü. TV dünyasından bir başka kaynak da Harry ile Meghan'ın verdiği röportajın güçlü, duygusal ve kişisel olduğunu vurguladı.
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ONLAR DA ARTIK TV SEKTÖRÜNDE
Prens Harry ile Meghan Markle röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Bunlar arasında en çok konuşulanlar çiftin Archie'nin doğumundan önce aile içinde geçen "ten rengi" ile ilgili konuşmalar ve Markle'ın hamileyken intiharı düşündüğüne dair itiraflarıydı. İşte çiftin, bu röportaj aracılığıyla üzerinde çalıştıkları akıl sağlığı belgeleri arasında da bağlantı kuruldu. Onların bu tutumunu değerlendiren bir kaynak, çiftin TV kanallarıyla yaptığı milyon dolarlık anlaşmalara gönderme yaparak "Sonuçta onlar da artık TV sektöründe" diye konuştu.
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HARRY'NİN DOKUNAKLI ÖN SÖZÜ
Bu arada Prens Harry'nin koronavirüs sırasında sağlık çalışanı annesini yitiren bir gencin öyküsü üzerine kurulu olan Chris Connaughton'ın kaleme aldığı, Fay Troote'ın illüstrasyonlarıyla katkıda bulunduğu Hospital by the Hill adlı kitaba yazdığı ön söz de bu durumu destekler nitelikte. The Times'ın belirttiğine göre kendisi de küçük yaşta annesi Prenses Diana'yı kaybeden Harry, annesi Diana'nın ölümünün içinde büyük bir boşluk açtığını vurguladı.
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'ŞU ANDA SİZE SARILMAK İSTERDİM'
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ön sözde " Eğer bu kitabı okuyorsanız, bir ebeveyninizi ya da sevdiğiniz birini kaybetmişsiniz demektir" diye yazdı. Harry satırlarını "Şu anda size sarılabilmeyi isterdim. Umarım bu kitap size yalnız olmadığını bilmenin rahatlığını sağlar" diye sürdürdü.
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'İÇİMDE KOCAMAN BİR BOŞLUK OLUŞTU'
Kendisinin de genç yaşta annesini kaybettiğini anlatan Harry "O dönemde buna inanmak ve bunu kabullenmek istemedim. Bu durum içimde büyük bir boşluğa yol açtı. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Sizi temin ederim ki zaman geçtikçe bu boşluk sevgi ve destekle doldu" satırlarına da yer verdi kitabın ön sözünde.
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'NASIL HİSSETTİĞİNİZ HAKKINDA KONUŞUN'
Harry, sevilen birini yitirmenin nasıl duygular uyandırdığını hatırlatarak "Yalnız hissedebilirsiniz, üzgün hissedebilirsiniz, kızgın hissedebilirsiniz, kötü hissedebilirsiniz. Bu duygular geçecek. Ve size söz veriyorum ki, bir kere bu durumun sizde nasıl duygular uyandırdığı konusunda konuşursanız daha iyi ve daha güçlü hissedeceksiniz" diye yazdı.
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ANNESİNİ 12 YAŞINDA KAYBETTİ
Bu arada Prens Harry'nin annesi Prenses Diana öldüğünde 12 yaşında olduğunu da hatırlatalım. O sırada Harry'nin ağabeyi William 15 yaşındaydı. İki çocuğu Diana'nın cenaze töreninde babaları Prens Charles, dedeleri Prens Philip ve dayıları Charles Spencer ile tabutu taşıyan arabanın ardından yürürken verdikleri görüntüyle dünyanın hafızasına kazınmıştı.