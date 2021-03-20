Harry ve Meghan'ın Oprah röportajının 'gizli' amacı ortaya çıktı: İçimde kocaman bir boşluk oluştu

ONLAR DA ARTIK TV SEKTÖRÜNDE Prens Harry ile Meghan Markle röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Bunlar arasında en çok konuşulanlar çiftin Archie'nin doğumundan önce aile içinde geçen "ten rengi" ile ilgili konuşmalar ve Markle'ın hamileyken intiharı düşündüğüne dair itiraflarıydı. İşte çiftin, bu röportaj aracılığıyla üzerinde çalıştıkları akıl sağlığı belgeleri arasında da bağlantı kuruldu. Onların bu tutumunu değerlendiren bir kaynak, çiftin TV kanallarıyla yaptığı milyon dolarlık anlaşmalara gönderme yaparak "Sonuçta onlar da artık TV sektöründe" diye konuştu.