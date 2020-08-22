Harry ve Meghan'a yine eleştiri geldi: Gösteriş yaptınız!

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER GELDİ Bir Amerikalı kraliyet takipçisi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Harry ile Meghan'ın gönüllü olarak çalıştığı kurumun birçok ünlü üyesi olduğunu belirterek "Yaptıkları iş muhteşem. Ama Hollywood'daki anneler için, bu yılın en önemli olayı" diye yazdı.