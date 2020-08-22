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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 12:55 | 

Harry ve Meghan'a yine eleştiri geldi: Gösteriş yaptınız!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları ile gündemi değiştiren Prens Harry ve Meghan Markle, gözlerden uzak yaşam amacına bir türlü ulaşamayacak gibi görünüyor.

Reuters, Backgrid UK

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1KENDİ YARARLARINA KULLANMAKLA ELEŞTİRİLDİLER
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KENDİ YARARLARINA KULLANMAKLA ELEŞTİRİLDİLER

Çift, ne yapsa, nereye adım atsa sürekli manşetlere çıkıyor. Yaşanan son gelişme de bunun örneklerinden biri. Harry ile Meghan bu kez de "gösteriş yapmakla" eleştiriliyor.

2İHTİYAÇ İÇİNDEKİ AİLELERE YARDIM DAĞITTILAR
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İHTİYAÇ İÇİNDEKİ AİLELERE YARDIM DAĞITTILAR

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta Los Angeles'ta kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu adına ihtiyacı olan ailelere yiyecek ve giyecek dağıtırken görüntülendi.

3MASKESİZ ÇIKMADILAR
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MASKESİZ ÇIKMADILAR

Koronavirüsten korunmak için maskelerini de eksik etmeyen çift, yardım faaliyetinde bulunurken de yanlarında götürdükleri bir fotoğrafçı onları dakika dakika görüntüledi. İşte bu durum da çiftin 'gösteriş yaptığı' iddialarına yol açtı.

4YANLARINDA FOTOĞRAFÇI GÖTÜRDÜLER
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YANLARINDA FOTOĞRAFÇI GÖTÜRDÜLER

Kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu adına katıldıkları bu gönüllü etkinliğe, yanlarında bir fotoğrafçıyla gittikleri için Harry ile Meghan'a yoğun eleştiri geldi.

5SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER GELDİ
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SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER GELDİ

Bir Amerikalı kraliyet takipçisi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Harry ile Meghan'ın gönüllü olarak çalıştığı kurumun birçok ünlü üyesi olduğunu belirterek "Yaptıkları iş muhteşem. Ama Hollywood'daki anneler için, bu yılın en önemli olayı" diye yazdı.

6BU DURUM ELEŞTİRİLDİ
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BU DURUM ELEŞTİRİLDİ

Kullanıcı, Harry ile Meghan'ın gönüllü olarak katıldıkları bu etkinliğe giderken yanlarında bir fotografçı götürmesini ise "yakışıksız" olarak değerlendirdi.

7BU TANITIM FAALİYET DEĞİLSE NEDİR
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BU TANITIM FAALİYET DEĞİLSE NEDİR

Başka kullanıcılar da Harry ile Meghan'ı böyle bir etkenliğe giderken yanlarında özel fotoğrafçı götürdükleri için eleştirdi. Kullanıcı "Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, özel fotoğrafçı. Eğer bu bir öz tanıtım faaliyet değilse nedir bilmiyorum" diye yazdı.

8SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞILDI
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SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞILDI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yardım etkinliği sırasında çekilen bu fotoğrafları Baby2Baby adlı yardım kuruluşunun Instagram safyasından da paylaşıldı. 

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