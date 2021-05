Harry ve Meghan'a dadı dayanmamış: Gece yarısı kapıyı göstermiş

BELGESELDE ANLATTI Bu iddia, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında yayınlanan Finding Freedom adlı kitabı Carolyn Durand ile birlikte kaleme alan Omid Scobie'ye ait. A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgesele konuk olan Omid Scobie, Archie dünyaya geldikten sonra Harry ile Meghan'ın dadı konusundaki yaklaşımlarını anlattı.