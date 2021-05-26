Harry ve Meghan'a dadı dayanmamış: Gece yarısı kapıyı göstermiş
İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra, gece ona bakmak için işe aldıkları iki dadı da birbiri ardı sıra evi terk etti.
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GECE YARISI KOVMUŞ
Hatta bir tanesi, gece yarısından sonra Harry ile Meghan'ın evinden ayrılmak zorunda kaldı. Yani bir başka deyişle ileri sürülenlere göre Meghan Markle tarafından kovuldu.
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BELGESELDE ANLATTI
Bu iddia, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında yayınlanan Finding Freedom adlı kitabı Carolyn Durand ile birlikte kaleme alan Omid Scobie'ye ait. A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgesele konuk olan Omid Scobie, Archie dünyaya geldikten sonra Harry ile Meghan'ın dadı konusundaki yaklaşımlarını anlattı.
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ÇİFTİN EVİNDEKİ ÇALIŞMA HAYATI KISA SÜRDÜ
Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü.
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'MEGHAN KOVDU' İDDİASI
Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.
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İKİNCİ DADI DA KISA SÜREDE EVDEN AYRILDI
Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.
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AİLECE BAŞ BAŞA KALMAK İSTEDİLER
Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi. Fakat aynı zamanda evlerinin gündüz gece çalışanlarla dolu olmasını istemediler. Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi. Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin olmasını istedi.
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ÇALIŞANLARI BİRER BİRER İSTİFA ETMİŞTİ
Meghan Markle ile ilgili olarak bu tür olaylar ve iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Markle'ın çalışanlarıyla iyi geçinemediği ve bazılarının beklenmedik zamanlarda istifa edip işten ayrıldığı haberleri basına yansımıştı.
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ÖZEL ASİSTANI DA İSTİFA ETTİ
Meghan Markle ile birlikte çalışan özel asistanı Melissa Touabti, bir başka sekreteri Samantha Cohen arka arkaya istifa etmişti. Daha sonra Markle'ın bir başka çalışanı Amy Pickerill ile adı açıklanmayan bir güvenlik görevlisi de işi bırakmıştı.
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BASKIN KİŞİLİK
Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok çalışanının işi bırakması ise Meghan Markle'ın kaprislerine ve baskın kişiliğine bağlanmıştı.
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PİLOT DA İSTİFA ETTİ
Yine aynı yıl çiftle birlikte çalışan helikopter pilotunun da Markle'ın isteklerine dayanamayıp istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Radar adlı internet sitesinin haberine göre Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa etti.
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PİLOTUN İSYANI
Sitede yer alan habere göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık o dönemde hamile olan karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu.
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7- 24 YİYECEK SERVİSİ
Bir tür "7- 24 hizmet veren uçan yiyecek servisine" dönüştüğünü ileri süren pilot da çareyi istifa etmekte buldu.