Harry ve Meghan'a dadı dayanmamış: Gece yarısı kapıyı göstermiş

AİLECE BAŞ BAŞA KALMAK İSTEDİLER Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi. Fakat aynı zamanda evlerinin gündüz gece çalışanlarla dolu olmasını istemediler. Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi. Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin olmasını istedi.